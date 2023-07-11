İdil Biret Müzik Festivali Cumhuriyetin 100. yılı başlığıyla yapıldı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:45

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:20

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 4. İdil Biret Müzik Festivali 7-10 Temmuz 2023 tarihlerinde sanatseverlerin yoğun ilgisi ile tamamlandı. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı başlığında gerçekleşen ve İdil Biret adını taşıyan ilk müzik festivalinde kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan, kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün, kariyerine Fransa'da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere'de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşti.

AÇILIŞ ULUTAN VE GÖRGÜN’DEN

Festival Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Prof. Dr.Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Festivali açılış konseri kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün solistliğinde gerçekleşti. 7 Temmuz Cuma günü düzenlenen açılış konserinde Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 10. Yıl Marşı, Mozart’ın 20. Piyano konçertosu ile Mozart, Rossini, Bizet ve Saygun'un konser aryalarından seçmeler seslendirildi.

KAPANIŞTA PİYANİST BAŞOL İLE CEMİLOĞLU SAHNE ALDI

Festivalin kapanış konseri kariyerine Fransa'da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere'de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşti. 10 Temmuz Pazartesi düzenlenen konserde, Bach’ın Air ve Fa Minor piyano konçertosu, Erkin’in Sinfonietta eseri ve Beethoven’in 3. Piyano konçertosu seslendirildi.