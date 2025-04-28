İdil Biret'in 'Kara liste' öyküsü anlatıldı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:13

Güncelleme: 28.04.2025 - 12:13

Klasik müzik alanında kitapları bulunan araştırmacı gazeteci Serhan Yedig, önceki gün Tarihçi Kitabevi'nde söyleşiye katıldı. Yedig, dünyanın sayılı büyük piyanistlerinden İdil Biret'in 1989'da piyasaya yeni girmiş Naxos firmasıyla 44 albümlük anlaşma imzaladıktan sonra başta Almanya, Avrupa ve ABD olmak üzere nasıl "kara listeye" alındığını anlattı.

Yazar, Biret'in piyasayı elinde tutan "Naxos düşmanları" tarafından önemli salonlarda konser vermesinin, festivallere davet edilmesinin engellendiğini anlattı. "Kara Liste" kitabı bağlamında yapılan söyleşide yazar, kitabı hazırlarken başvurduğu, sanatçıların, yöneticilerin, hatta sektörün kötü kurallarına muhalif olan gazetecilerin büyük baskı altında olduklarını anlattı.

'MÜCADELESİNİ VERİYORUM'

Söyleşiye katılan Biret'in eşi Şefik Büyükyüksel, yıllardır bu engellerle Avrupa Konseyi dahil bütün platformlarda mücadele ettiğini ifade etti. Yedig'in kitabının Almanca baskısını kendi imkânlarıyla yaptıran

Büyükyüksel, "Şimdi İngilizce baskısı yapılıyor. Bu büyük firmalarla mücadele etmek hukuken çok zor ve masraflı. Ancak Cumhuriyet gazetesinde Onur Öymen'in yazdığı gibi siyasi yazı etkili oluyor. Yapılan bir suçtur. Ben bunun mücadelesini ileride de bu kötülüğü yapanlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak için veriyorum" dedi.