İDOB Modern Dans Topluluğu, 'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla' ile seyirciyle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğunun yeni prodüksiyonu "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla"nın prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Erika Silgoner'ın koreografisini üstlendiği eser, Carlo Collodi'nin klasik hikayesini teknolojik olarak çağdaş dünyada yeniden kurguluyor.

Yalnız yaşayan yaşlı adam ile gizemli sentetik çocuk arasında gelişen ilişkiye odaklanan eserin müzik tasarımı Murat Gökçe Özücoşkun'a, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe'ye ait.

Modern dans prodüksiyonunun prömiyerinde "Pinokyo" rolünde Demet Aksular, "Geppetto" rolünde Canberk Yıldız, "Mangiafuoco" rolünde Erencan Karadi, "Cricket" (Cırcır Böceği) rolünde Tuğçe Göncü Ceylan, "Cat" (Kedi) rolünde Ekin Ançel, "Fox" (Tilki) rolünde Ferhat Güneş, "Lucignolo" rolünde Kamola Rashidova, "Blue Fairy" (Mavi Peri) rolünde Chiara Giorda yer aldı. "Asistanlar" rolünü Evrim Akyay ve Mert Aksu, "Puppets" (Kuklalar) rolünü ise Beril Şenöz, Ozan Akgün, Buse Ercan Destan Taştan, Nil Batırbaygil, Miray Bacı, Tufan Elitaş, Bianca Cerioni ve Anna Zesakes oynadı.

Siemens'in sponsorluğuyla hazırlanan gösteri, 26, 27 ve 30 Ocak ile 3 ve 6 Şubat'ta yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda seyirciyle buluşacak.