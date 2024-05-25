İDOB Piccole Danze'yi ilk kez sahneledi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dört farklı koreografiden oluşan son bale prömiyeri Piccole Danze'yi Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde 24 Mayıs akşamı gerçekleştirdi.
Danscıların ilk kez sahneleme heyecanına tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında yaşamını yitiren Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem'nin toprağa verilmesinin hüznü karıştı.
İDOB baş danscılarının sahnede olduğu insan ilişkilerini irdeleyen Piccole Danze'de; Akın Sevgör’ün müziği ile Berk Sarıbay’ın koreografisi, Minval'in dünya prömiyeri gerçekleşti. Deniz Özaydın’ın koreografisi, Utku Şilliler’in müziği ile "Nox" sahnelendi. Armağan Davran - Volkan Ersoy’un koreografisi, A. Márquez’in müziği, Kadın erkek ilişkilerini beden diliyle anlatan ‘Danzon" ve Chopin'in müziğiyle Uğur Seyrek’in koreografisini yaptığı Ayfer Zeren'in çalıştırdığı İlke Kodal-Çağatay Özmen ve Deniz Kılınç Tunçeli- Olcay Tunçeli çitlerinin sahnelediği "Kurban" en büyük alkışı aldı.
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