İDOB’un müdürü ve genel sanat yönetmeni Suat Arıkan emekli oldu

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

Düşler kurmak, kurduğun düşlerin peşinden ayrılmamak, zulmedenin karşısında durup ezilenin hakkını savunmak, yenileceğini bilsen de “Son soluğuma değin mücadeleye varım” deyip İbrahim’in kıssasındaki ateşe su taşıyan karınca gibi tarafını bilmek, belli etmek, hakkıyla sevmek sevilmek... Bunlar Don Kişot denince akla geliverenler, elbette bir de yel değirmenleri. 1981’de bas bariton olarak girdiği ve 20 yıldır sürdürdüğü İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmenliği görevinden bu onurlu insanın öyküsüyle emekli oldu Suat Arıkan, Süreyya Operası’nda sunulan “Mançalı Adam” müzikaliyle. Müzikal sonrası sahneye çıkan AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ile İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, Arıkan’a ilişkin içten, saygı dolu konuşmalar yaptı.

UZUN ALKIŞLARLA...

Arıkan’ın müzikaldeki son repliğini söyleyip sahneden çıkarken kopan uzun alkış ise bir sanatçı için unutulmaz. Gösteri sonrası kokteylde de çokça duygulu an yaşandı.

Güngör Dilmen’in Türkçeleştirdiği, yönetmenliğini Murat Göksu’nun yaptığı “Mançalı Adam” için İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Korosu’nu Hüseyin Kaya yönetti. Don Kişot’u Suat Arıkan, Sancho’yu Yücel Özeke, Aldonza’yı Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hancı’yı Barbaros Taştan, Rahip’i Ufuk Toker, Dr. Carrasco’yu Can Reha Gün, Antonia’yı Begüm Karacasu Lazarov canlandırdı.