İDSO DenizBank Konserleri'nde romantik dönem eserleri seslendirilecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında 8 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte, Weber, Strauss ve Schubert'in eserleri müzikseverlerle buluşacak.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 21 yıldır desteklediği İDSO DenizBank Konserleri, dinleyicilere dönemler arası müzikal yolculuk sunmaya devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, romantik dönemin ifade gücü ve orkestral zenginliği etkileyici bir repertuvarla sahneye taşınacak.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestra, konserin açılışında, Alman besteci Carl Maria von Weber'in son eseri olan Oberon Uvertürü'nü seslendirecek.

Periler ülkesinin kralı Oberon'un masalsı dünyasını anlatan eser, dramatik yapısı ve renkli orkestrasyonuyla dikkati çekiyor.

Üvertür'ün ardından Richard Strauss'un, kornist olan babasına ithaf ettiği 1 No'lu Korno Konçertosu dinleyiciyle buluşacak. Eser, orkestranın kornocusu Altuğ Tekin'in yorumuyla sahneye taşınacak.

Konserin ikinci yarısında ise Franz Schubert'in bu türde bestelediği son ve en görkemli eserlerinden biri olan 9. Senfoni seslendirilecek.

"Büyük Do Majör" olarak da bilinen eser, geniş yapısı ve zengin tematik gelişimiyle senfonik repertuvarın en önemli eserleri arasında yer alıyor.