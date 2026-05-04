Şarkıcı Mitski'den İstanbul konseri: 'Keşke Türkçe şarkı söyleyebilseydim!'

Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Mitski, Epifoni 10. yıl konserleri kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Epifoni'den yapılan açıklamaya göre, tam adı Mitsuki Miyawaki olan şarkıcı, yeni albümü "Nothing's About to Happen to Me" turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Yoğun ilgi gören konserde Mitski, indie rocktan folka, art poptan lo-fi müziğe kadar geniş bir yelpazede şarkılar seslendirdi.

Konserde Türkçe olarak seyircileri selamlayan şarkıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Keşke Türkçe şarkı söyleyebilseydim ve sizinle daha iyi bağ kurabilseydim. Ama siz o kadar misafirperver ve anlayışlısınız ki her geldiğimde size karşı mahcup oluyorum. Çok çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Mitski, konserde ayrıca yoğun istek üzerine seyirci ile birlikte enstrümansız bir şekilde "Nobody" şarkısını yorumladı.