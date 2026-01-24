İDSO konserinde Mozart ve Sibelius eserleri AKM'de seslendirildi

Wolfgang Amadeus Mozart'ın ve Jean Sibelius'un eserleri, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konseri Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetti. Konserde, viyolada Denizsu Polat ve kemanda Deniz Yakın solist olarak sahne aldı.

Konserin ilk bölümünde, Mozart'ın 1779'da çıktığı Avrupa turnesinin ardından tamamladığı Keman ve Viyola için Senfonik Konçertant seslendirildi. Bestecinin olgunluk döneminin örnekleri arasında yer alan eser, iki solistin uyumlu yorumlarıyla dinleyicilerden beğeni topladı.

İkinci bölümde ise Finlandiyalı besteci Jean Sibelius'un Senfoni No.2 icra edildi. Sibelius'un 1901'de İtalya seyahatinden aldığı ilhamla bestelediği ve uluslararası ününü pekiştiren başyapıtları arasında gösterilen eser, İDSO'nun yorumuyla müzikseverlere sunuldu.

İDSO DenizBank Konserleri, 30 Ocak'ta şef Giuseppe Mengoli yönetiminde, piyanoda Cem Babacan'ın solist olarak yer alacağı Johannes Brahms'ın Piyano Kuarteti No.1'inin Schoenberg düzenlemesi ile Beethoven'ın Piyano Konçertosu No.1'inin seslendirileceği konserle devam edecek.