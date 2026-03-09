İDSO ünlü çellist Davi Cohen'e eşlik etti

Belçikalı ünlü çellist Cohen İngiliz besteci Edward Elgar'ın Çello Konçertosu'nun ardından aynı zamanda piyanist olan şefin eşliğinde N. Paganini'nin Rossini'nin teması üzerine bestelediği "Variation on one String" bis parçasıyla ustalığını bir kez daha kanıtladı.









Orkestra ve dinleyiciler arasında çok sıcak bir diyalog kuran Cohen, İDSO ile çalmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konser, Joseph Haydn’ın London adıyla da bilinen 104 numaralı Re Majör Senfonisi ile noktalandı.

Konserin dinleyicileri arasında bulunan besteci, piyanist Ali Darmar; “Cohen teknik olarak ve müzisyen olarak mükemmel bir çellist, Elgar yorumu olağanüstüydü. Şefle birlikte çok güzel çalıştıkları bis parçası da Cohen’in ustalığını bir kez daha izledik. Unutamayacağım bir konserdi." diyerek sanatçıları ve orkestrayı kutladı.