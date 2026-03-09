İDSO ünlü çellist Davi Cohen'e eşlik etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 13:56:00
Haber Merkezi
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirdiği konserde İngiliz şef Nicolo Umberto Foron yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası’nın solo çellisti David Cohen'e eşlik etti.

Belçikalı ünlü çellist Cohen İngiliz besteci Edward Elgar'ın Çello Konçertosu'nun ardından aynı zamanda piyanist olan şefin eşliğinde N. Paganini'nin  Rossini'nin teması üzerine bestelediği "Variation on one String" bis parçasıyla ustalığını bir kez daha kanıtladı.

Image

 

Orkestra ve dinleyiciler arasında çok sıcak bir diyalog kuran Cohen, İDSO ile çalmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konser, Joseph Haydn’ın London adıyla da bilinen 104 numaralı Re Majör Senfonisi ile noktalandı. 

Konserin dinleyicileri arasında bulunan besteci, piyanist Ali Darmar; “Cohen teknik olarak ve müzisyen olarak mükemmel bir çellist, Elgar yorumu olağanüstüydü. Şefle birlikte çok güzel çalıştıkları bis parçası da Cohen’in ustalığını bir kez daha izledik. Unutamayacağım bir konserdi." diyerek sanatçıları ve orkestrayı kutladı.

