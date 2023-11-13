İEO Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan 'Bir Çift Mavi Gözün İzinde Cumhuriyet'in 100. Yılı Oratoryosu'
İstanbul Eczacı Odası bünyesinde Türk Halk Müziği Topluluğu Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle konser verecek.
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Eczacı Odası Türk Halk Müziği Topluluğu bir konser verecek.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 14 Kasım 2023 saat 20.00'da gerçekleşecek olan konser "Bir Çift Mavi Gözün İzinde Cumhuriyetin 100. Yılı Orotoryosu" ismiyle sahnelenecek.
Şef Sevgican Dalga yönetiminde gerçekleşecek olan konsere tüm eczacı meslektaşlarımız ve yakınlarının davet edildiği, konserin ücretsiz ve halka açık olacağı belirtildi.
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