İFD'nin 80'inci yıldönümü, AKM'de tiyatro, dans ve müzikle kutlandı: Shakespeare’in rüyası

“Sonunda bir uyum çıksa bile ortaya,/ bir bakarsın çepeçevre kuşatılmış:/ Ölümle, savaşla ya da hastalıkla/ Ve bir anlık ses gibi ömürsüz kalmış;/ Gölge gibi, bir var bir yok; rüya gibi, kısacık...” Böyle diyor Atinalı yakışıklı Lysander, William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nda. Yazım tarihini 1595 olarak kabul edersek 430 yıl sonra değişen bir şey yok. Birçok yanda savaş, birçok yanda ölüm ve hastalık var. İran ve İsrail arasındaki füze savaşı devam ederken, İstanbul’da, sıcak bir yaz gecesinde Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” da Felix Mendelssohn’un bestelediği sahne müziğiyle, eksiksiz bir şekilde sanatseverlerle buluştu. Kuruluşunda gazetemizin başyazarlarından Nadir Nadi’nin de bulunduğu İstanbul Filarmoni Derneği (İFD), 80. yıldönümünü, 24 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılan konserle kutladı.

'İFD DEMEK REY DEMEK'

Gecede, İstanbul Filarmoni Derneği’nin her yıl verdiği “İstanbul Filarmoni Derneği 2025 Ödülü” ile birlikte bu yıl ilk kez “genç yetenek ödülü” de sahibini buldu. “İstanbul Filarmoni Derneği 2025 Ödülü” besteci Hasan Uçarsu’nun oldu. “genç yetenek ödülü” ise, 19 yaşındaki Naz İrem Türkmen’e verildi. Törende konuşan Uçarsu, İFD’nin her şeyden önce Cemal Reşit Rey demek olduğunu söyledi, Uçarsu, “Cemal Reşit Rey çok genç yaşlarında İstanbul’a geldi. İstanbul’un müzik hayatı için neredeyse her şeyiyle büyük bir kariyeri feda etti. 2. Dünya Savaşı’ndan çıkar çıkmaz, uluslararası bir ortamla kaynaşmak, daha zengin bir müzik hayatını İstanbul’da oluşturabilmek için İFD’yi kurdu. Çok büyük isimleri, dönemin bildiğiniz ne kadar büyük solisti ve şefi varsa hepsini İstanbul’a getirdi. Bu dernek bugün hâlâ İstanbul müzik hayatındaki fonksiyonunu etkin bir şekilde sürdürmekte” ifadelerini kullandı. Uçarsu’dan sonra konuşan Naz İrem Türkmen ise ödülü almanın çok büyük bir onur olduğunu belirterek “Büyük dedem Semih Argeşo eskiden bu derneğin ilk üyelerinden biriydi. Aynı zamanda İstanbul Şehir Orkestrası’nın başkemancılığını yapmıştı. Benim için manevi bir değeri de var” diye konuştu.

ŞEF, 'DUVAR' OLDU...

Shakespeare’in ölümsüz metni, gecede, hem müzik hem dans hem de okuma tiyatroyla yaşam buldu. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası, Felix Mendelssohn’un bu oyun için özel bestelediği sahne müziğini eksiksiz icra etti. Ayşe Büşra Yakar yönetimindeki Rezonans Korosu ve İlke Kodal yönetimindeki dans koreografisi ise izleyenlere büyülü anlar yaşattı. Eserin rejisini ve okuma tiyatrosu yorumunu oyuncu Erkan Kolçak Köstendil üstlendi. Köstendil aynı zamanda “Puck” rolünde hünerlerini sergiledi. Köstendil’e sahnede Melisa Doğu, Nurhak Mine Söz, Mert Aykul, Nurselin Ak, Ercan Resat Demir ve Uğur Cabiroğlu eşlik etti. Gecenin sürprizi ise, ara oyunda “duvar” olan Atina’nın mekanikçilerinden “Tom Snout”u, şef Orçun Orçunsel’in canlandırması oldu. Orçunsel, orkestra şefliğinin yanında sahnede kısa da olsa oyunculuk deneyimini tattı ve renkli anlar yaşadı.

'DEVRİMLERİN SON HALKASI'

Törende konuşan İFD Başkanı Atilla Tuna, derneğin 80 yıl önce Cemal Reşit Rey tarafından kurulduğunu belirterek “Cumhuriyet gazetesinin baş yazarlarından Nadir Nadi, Halit Ziya Uşaklıgil gibi isimler kurdu. Daha sonra bu derneğe çok sayıda müzisyen, iş insanı, müzik seven dostlar katıldı. 80 yıldır bu meşale elden ele dolaşıyor. Şu anda bende ve arkadaşlarımda. O yüzden biz bunu büyük bir misyon olarak alıyoruz. Çünkü çoksesli müzik Atatürk’ün devrimlerinin son halkasıdır” ifadesini kullandı.