İFMC 49. İktisat haftası başlıyor

Açış konuşmasını Prof. Dr. İzzettin Önder’in yapacağı, akademisyen ve uzmanların katılacağı 49. İktisatçılar Haftası’nın Prof. Dr. Necip Çakır’a armağan edilen ilk gün oturumlarında: “Dünya Ekonomisinde Kaynaklar ve Hegemonya Savaşları”; “Türkiye Ekonomisi: Fırsatlar, Tehditler ve Stratejik Konumlanma” başlıkları konuşulacak.



Prof. Dr. Ahmet Kızıl’a armağan edilen ikinci gün oturumlarında: “21. Yüzyılda Toplumsal Kırılmalar”; “Tarım, Enerji ve Doğal Kaynaklar” ile “İktisadın Beşiğinden Yarının Dünyasına: Kariyer, Deneyim ve Ağlar” başlıkları konuşulacak. Oturumlara sırasıyla Burhan Şenatalar ve Nihal Tuncel, Kuvvet Lordoğlu, Dilara Mumcu Akan ve İzzettin Önder başkanlık edecek.





İlk günün ilk oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tekdal (Eskişehir Osmangazi Ü.), Doç. Dr. Muammer Kaymak (Hacettepe Ü.), Prof. Dr. Emine Tahsin (İÜ. İktisat Fakültesi) ve saat 14.00’da başlayacak ikinci oturumda Doç. Dr. Özge Öner (Cambridge Ü.), Bahadır Özgür (Gazeteci), Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz (İÜ. İktisat Fakültesi) konuşacaklar.

İkinci gün ilk oturumda Doç. Dr. Selin Pelek (Galatasaray Ün.), Doç. Dr. Melda Yaman (İÜ. İktisat Fakültesi), Prof. Dr. Zahide Ayyıldız Onaran (İÜ. İktisat Fakültesi); 13.00’da başlayacak ikinci oturumda Sencer Solakoğlu (CHP CAO Tarım ve Orman Gölge Bakanı), Abdullah Aysu (TARVAK), Yael Taranto (SHURA Kıdemli Enerji Analisti) ve haftanın son oturumunda çiftçi Aysun Sökmen (Gündönümü Çiftliği), girişimci Mustafa Muhtaroğlu (Energy Petrol), proje yöneticisi Nida Ömeroğlu (Şişecam) konuşacaklar.