İhsan Doğramacı anısına konser

Ankara Üniversitesi rektörlerinden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli heyeti önceki başkanlarından, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı(1915 - 2010) 16. Ölüm yıldönümü olan 25 Şubat Çarşamba günü konserle anılacak.
Bilkent Senfoni Orkestrası’nın şef Gürer Aykal yönetiminde Bilkent Konser Salonu’nda saat 20.00'da vereceği konserin solisti İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Özgecan Günöz. Konserde Gluck, Orfeo ed Euridice; Bruch, Keman Konçertosu No.1 ve Elgar, Enigma Varyasyonları eserleri seslendirilecek.