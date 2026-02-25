İhsan Doğramacı anısına konser

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 12:46:00
Haber Merkezi
Türkiye’nin tıp ve eğitim tarihindeki en önemli isimlerinden, Bilkent ve Hacettepe üniversitelerinin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı, vefatının 16. yıl dönümünde Bilkent Senfoni Orkestrası’nın özel konseriyle anılıyor. 25 Şubat Çarşamba günü Bilkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek törende, ünlü şef Gürer Aykal yönetiminde dünya klasiklerinden seçkin eserler seslendirilecek.

Ankara Üniversitesi rektörlerinden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli heyeti önceki başkanlarından, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı(1915 - 2010) 16. Ölüm yıldönümü olan 25 Şubat Çarşamba günü konserle anılacak.

Image

Bilkent Senfoni Orkestrası’nın şef Gürer Aykal yönetiminde Bilkent Konser Salonu’nda saat 20.00'da vereceği konserin solisti İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Özgecan Günöz. Konserde Gluck, Orfeo ed Euridice; Bruch, Keman Konçertosu No.1 ve Elgar, Enigma Varyasyonları eserleri seslendirilecek.

