III. Reich Muğlalı tiyatroseverler ile buluşuyor

Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:17

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:17

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (Tüm-Bel Sen) katkılarıyla Almanya'da Nazi dönemi zulmünü anlatan “III. Reich'in Korku ve Sefaleti” adlı oyun seyirciyle buluşuyor.

Alman yazar Bertolt Brecht'in yazdığı III. Reich'in Korku ve Sefaleti isimli oyun Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde 1 Mayıs saat 20.30’da Tüm-Bel Sen katkılarıyla Güneş Tiyatro Atölyesi oyunları tarafından sahnelenecek.

Nazi zulmünü anlatan “Korku ve Sefalet” adlı oyunu yazar Brecht 1935 ile 1943 yılları arasında sürgünde iken yazdı. Nazi döneminde Alman halkın gündelik hayatından 24 saatlik bir özetini anlatan oyunda farklı toplumsal sınıflardan insanların, en çok korku ve sefalet üreten bir yönetim altındaki tipik davranışlarına vurgu yapıyor. Oyunda bir perçemle bir bıyığın Hitler'i anlatması gibi, Brecht de parça parça anlarla korkuyu ve sefaleti izleyicinin anlamasını sağlıyor.