III. Reich Muğlalı tiyatroseverler ile buluşuyor

KESK bağlı Tüm-Bel Sen katkılarıyla Nazi dönemi zulmünü anlatan “III. Reich'in Korku ve Sefaleti” adlı oyun Muğlalı tiyatroseverler ile buluşuyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:17
III. Reich Muğlalı tiyatroseverler ile buluşuyor
Abone Ol google-news

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (Tüm-Bel Sen) katkılarıyla Almanya'da Nazi dönemi zulmünü anlatan “III. Reich'in Korku ve Sefaleti” adlı oyun seyirciyle buluşuyor.

Alman yazar Bertolt Brecht'in yazdığı III. Reich'in Korku ve Sefaleti isimli oyun Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde 1 Mayıs saat 20.30’da Tüm-Bel Sen katkılarıyla Güneş Tiyatro Atölyesi oyunları tarafından sahnelenecek.

Nazi zulmünü anlatan “Korku ve Sefalet” adlı oyunu yazar Brecht 1935 ile 1943 yılları arasında sürgünde iken yazdı. Nazi döneminde Alman halkın gündelik hayatından 24 saatlik bir özetini anlatan oyunda farklı toplumsal sınıflardan insanların, en çok korku ve sefalet üreten bir yönetim altındaki tipik davranışlarına vurgu yapıyor. Oyunda bir perçemle bir bıyığın Hitler'i anlatması gibi, Brecht de parça parça anlarla korkuyu ve sefaleti izleyicinin anlamasını sağlıyor.


1 Mayıs haberleri KESK haberleri Bertolt Brecht haberleri Tiyatro haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Geleneksel Türk mutfağından Ali Nazik tarifi

Geleneksel Türk mutfağından Ali Nazik tarifi
Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…
Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne alan Kobra Murat ücretini açıkladı

Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne alan Kobra Murat ücretini açıkladı
Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…
Görenler tanıyamadı: Sertab Erener'in son hali gündem oldu

Görenler tanıyamadı: Sertab Erener'in son hali gündem oldu
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
Erden Timur'dan transfer itirafı: 'Masadaki şartları değiştiremiyorsan...'

Erden Timur'dan transfer itirafı: 'Masadaki şartları değiştiremiyorsan...'
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’