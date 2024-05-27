İki karikatür sergisi sanatseverlerin ilgisine açılıyor

Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen iki sergi sanatseverlerin ilgisine açılacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:43
İki karikatür sergisi sanatseverlerin ilgisine açılıyor
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Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen iki sergi sanatseverlerin ilgisine açılacak. Tüm dünyadan sanatçıların karikatürlerinin sergileneceği “Nâzım Hikmet Karikatürleri” sergisi 1 ile 2 Haziran tarihlerinde saat 13.00’te Kuğulu Park’ta açılacak. 3 Haziran saat 19.00’da ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecek. Bu serginin hemen ardından 5 Haziran saat 13.00’te  “5 Haziran Dünya Çevre Günü Karikatürleri” sergisi Kuğulu Park’ta görüşe çıkacak. 


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