İki karikatür sergisi sanatseverlerin ilgisine açılıyor

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:43

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:43

Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen iki sergi sanatseverlerin ilgisine açılacak. Tüm dünyadan sanatçıların karikatürlerinin sergileneceği “Nâzım Hikmet Karikatürleri” sergisi 1 ile 2 Haziran tarihlerinde saat 13.00’te Kuğulu Park’ta açılacak. 3 Haziran saat 19.00’da ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecek. Bu serginin hemen ardından 5 Haziran saat 13.00’te “5 Haziran Dünya Çevre Günü Karikatürleri” sergisi Kuğulu Park’ta görüşe çıkacak.