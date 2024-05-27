İki karikatür sergisi sanatseverlerin ilgisine açılıyor
Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen iki sergi sanatseverlerin ilgisine açılacak.
Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen iki sergi sanatseverlerin ilgisine açılacak. Tüm dünyadan sanatçıların karikatürlerinin sergileneceği “Nâzım Hikmet Karikatürleri” sergisi 1 ile 2 Haziran tarihlerinde saat 13.00’te Kuğulu Park’ta açılacak. 3 Haziran saat 19.00’da ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecek. Bu serginin hemen ardından 5 Haziran saat 13.00’te “5 Haziran Dünya Çevre Günü Karikatürleri” sergisi Kuğulu Park’ta görüşe çıkacak.
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