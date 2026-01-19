'İki Laborantın Yorgun Saatleri' Berlinale'de prömiyer yapacak

Yönetmen, senarist ve yapımcı Burak Çevik, “Tuzdan Kaide” (2018), “Aidiyet” (2019) ve “Unutma Biçimleri”(2023) filmlerinin ardından yeni kısa filmi “İki Laborantın Yorgun Saatleri” ile Berlin Film Festivali (Berlinale) programında yer aldı Çevik böylece, Berlinale programına Türkiye’den dördüncü kez seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

BİR GECE YARISI, BİLİNMEYENİN İZİNDE...

“İki Laborantın Yorgun Saatleri”, gece yarısının sessizliğinde, çeşitli makinelerle bir takım prosedürleri takip ederek bilinmeyen bir maddeyi inceleyen iki laboratuvar çalışanına odaklanan filmde Nalan Kuruçim, Bahar Çevik ve Didar Püren Erbek rol alıyor. Kısa film, dünya prömiyerini 12-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 76. Berlin Film Festivali’nin sinemanın estetik sınırlarını genişleten ve yenilikçi formlara alan açan Forum Expanded bölümünde yapacak.

GÖRÜNTÜDE ÖDÜLLÜ YÖNETMEN OKE İMZASI

16mm peliküle çekilen filmin görüntülerinde, 2023 yapımı Aftersun (Güneş Sonrası) filmi ile büyük ses getiren ödüllü görüntü yönetmeni Gregory Oke’nin imzası bulunuyor. Sanat yönetmenliğini Dilşad Aladağ’ın, renk tasarımını Nadia Khairat Gómez’in yaptığı filmin müziklerini elektroakustik çalışmalarıyla tanınan Berlin merkezli besteci Zeynep Toraman yaptı.

Burak Çevik’in yazıp yönettiği “İki Laborantın Yorgun Saatleri”, Kanat Doğramacı, Nuri Cem Erbak, Burak Çevik, Vanja Vascarac ve Stjepan Hundić’in yapımcılığında tamamlandı.