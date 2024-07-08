İki sanatçı, iki sahne, tek mekân

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:43

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:43

Dünyanın dört bir yanında 2006’dan bu yana onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, Türkiye’de uzun bir aradan sonra 2 Ağustos’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Sanatçıların karşılıklı iki farklı sahnede karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash sahnesinde mikrofonda, rap dünyasının önde gelen iki yıldız ismi Uzi ve Güneş olacak. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak.

‘DOSTLUK KAZANACAK’

Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu etkinlikte yer alacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Uzi ve Güneş, “Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli, müzikseverlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz. Bu heyecan dolu kapışmanın sonucunda önce müzik sonra ise dostluk kazanacak” yorumlarını yaptılar. Konser için biletler www.biletix.com adresinden satın alınabiliyor.