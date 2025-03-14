İki usta isim Ayşegül Aldinç ve Işıl Yücesoy konserleri Deniz Müzesi’nde yapılacak: Zamansız, eskimeyen şarkılar!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 02:25

Güncelleme: 14.03.2025 - 02:25

Konserde, “İçmeden Sarhoş”, “Ya Seninle Ya Sensiz”, “İspanyol Meyhanesi” ve “Anlamazdın” gibi şarkıları seslendirecek olan Yücesoy gazetemize yaptığı açıklamada; “Konserin konsepti zamansız şarkılar. Konuklarımızın hayatlarına girmiş, anılar bırakmış şarkıları birlikte söylemek, aynı duyguları hissetmek iki saate yakın el ele, göz göze olmak onları ve beni çok mutlu edecektir diye düşünüyorum” diyor.

Sinema ve müzik yolculuğuna yakın zamanda tiyatroyu da ekleyen Yücesoy, üç sanat dalını da birbirinden ayıramam hepsi benim çok önemli” diyor ve şöyle tanımlıyor, “Çocuklarınızı ayırabilir misiniz? Hepsini ben doğurdum, hepsine ben emek verdim, hepsini ben yetiştirdim.” Yücesoy 20 Mart saat 20.30’da Beşiktaş’ta yer alan Deniz Müzesi’nin tarihi dokusu eşliğinde konser verecek.

‘BENİM KONSERLERİM HEP SÜRPRİZLİ’

Türk müziğinin usta isimlerinden Ayşegül Aldinç ise aynı mekânda, aynı saatte 22 Mart’ta sevenleriyle buluşacak. “Durum Leyla”, “Beni Hatırla” ve “O Kız” aldı hafızalarımızda yer eden şarkılarını seslendirecek olan sanatçıya konserdeki sürprizleri sorduk. Aldinç, “Benim konserlerim hep sürprizli. Öyle çiçek, böcek, dansçılar, davullar, zurnalar şeklinde sürprizlerden söz etmiyorum tabii. Doğaçlamalar gırla... Tekrarı yok zira. Tekrarı olan tek şey hafızalara kazınmış unutulmayan şarkılarım.

Onları da hep birlikte söylüyoruz zaten” diyor. Konseriyle ilgili ise “Konserlerimle çeşitli sahnelerden beslendiğim bir dönemdeyim. ‘Kadının Türküsü’ projesinde unutulmaz ‘Bu Akşam Gün Batarken Gel’i, ‘Yıllar Sonra Hümeyra’ albümünde de ‘Dilber’i söyledim. Yepyeni şarkılar beklendiğini biliyorum. Benden bekleneni sunabilmek, doğru şarkı seçimiyle şarkıya emek veren herkesin gönül rahatlığına ulaşabilmesi için gayret, sabır ve arayış gerekiyor” diyor.