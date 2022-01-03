İklim aktivistleri bu filmi konuşuyor: Don’t Look Up
Netflix’in en çok izlenenleri arasına giren “Don’t Look Up” filmi, çevre aktivistleri ve iklim üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarından olumlu yorumlar aldı.
Netflix’in en çok izlenen filmleri arasına giren “Don’t Look Up”, çevre aktivistleri ve iklim alanında çalışmalar yapan bilim insanlarından da olumlu tepki aldı. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill ve Timothée Chalamet’nin aralarında yer aldığı dev kadrosuyla dikkat çeken filme çevre aktivistlerinden olumlu yorumlar geldi.
Film, dünyaya çarpacak bir kuyrukluyıldız için uyarıda bulunan ancak ciddiye alınmayan bilim insanlarının hikâyesini anlatıyor.
The Guardian’ın haberine göre, Greenpeace Asia Pacific’in baş yönetecisi David Ritter, filmdeki bilim insanlarının tasvir ettiği çaresizlik duygusundan çok etkilendiğini söylerken, University of New South Wales’da İklim Değişikliği Araştırma Merkezi’ni kuran Profesör Matthew England ise filmi muhteşem bulduğunu dile getirdi.
England, “İklim değişikliğine karşı ‘eylemsizliğimizi’, özellikle de muhafazakâr hükümet ve ana akım medyaya istinaden çok güzel anlatmış” diye konuştu. Birçok bilim insanından da benzer tepkiler gelmesini anladığını; öte yandan ana akım medyanınsa kendini “savunmada” hissedeceğini tahmin ettiğini paylaştı.
Guardian’a konuşan, Melbourne’dan iklim aktivisti Daniel Bleakley de “Umarım bu harika film medyanın ilgisini iklim krizine çeker. Halkın iklim krizinin aciliyeti ve ciddiyetini anlamasını istiyorsak medyaya bu konuda ihtiyacımız var. Filmi izleyen birçok iklim aktivistinden filmi izledikten sonra anlaşıldıklarını hissettiklerini duydum” dedi.
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