İkonik ses Mélanie Pain'den Duman şarkısına yeni yorum

Fransız şarkıcı ve söz yazarı Mélanie Pain, dördüncü solo albümü “How and Why” ile müzikseverlerle buluşuyor. 2004 yılından bu yana dünya çapında başarıya ulaşan Nouvelle Vague grubunun ikonik sesi olarak tanınan Mélanie Pain, bu yeni çalışmasında bir folk-pop yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Albüm, sanatçının Fransızca ve İngilizce olarak çift dilli yorumunu öne çıkarıyor. Iron & Wine, Calexico, Kings of Convenience ve Emiliana Torrini gibi isimlerden ilham alan Mélanie Pain, “How and Why” ile zarif bir müzikal yolculuk sunuyor.

SÜRPRİZ YORUM: 'SENDEN DAHA GÜZEL'

Pain, albümde Türk müzeikseverlere de bir sürpriz yaptı. Ülkemizin önde gelen rock müzik gruplarından Duman’ın sevilen eseri “Senden Daha Güzel”i hem Türkçe hem Fransızca seslendirdi. Şarkının tekli versiyonu 24 Eylül’de dijital platformlarda yayınlanacak.

TÜRKİYE'DE İKİ KONSER

Albümün yayımlanmasının hemen ardından sanatçı, 26 Eylül'de Ankara, Jolly Joker'de, 27 Eylül'de İstanbul, JJ Arena'da iki konser verecek. Pulse Festival kapsamında düzenlenecek konserler sanatçının Türkiye’deki ilk solo buluşması olacak. Pain, hem yeni albümünden parçaları hem de sevilen repertuarından özel şarkıları seslendirecek.