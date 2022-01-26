İKSV etkinlikleri öğrencilere 10 TL
İKSV'nin tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak. Toplamda 25 bin biletle gençler, İstanbul’un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.
Eczacıbaşı Topluluğu yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Topluluk desteği ile 2022’de 50. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak.
Böylece İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve Salon İKSV’deki etkinliklere öğrenciler 10 TL’ye gidebilecek.
Yaklaşık 20 bin öğrenci biletine ek olarak festivallerde son dakika biletleri de bu yıl ilk defa öğrenciler için 10 TL’den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25 bin biletle gençler, İstanbul’un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.
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