İKSV gala gecesinde genç sanatçılara destek verildi

İKSV’nin, genç sanatçıların eser üretimlerini ve uluslararası dolaşımlarını desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, İstanbul Portföy sponsorluğunda Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenen gala gecesine iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Etkinlikte toplanan bağışlarla, fona yaklaşık 310 bin İngiliz Sterlini tutarında ek kaynak aktarıldı.

İKSV, genç sanatçıların eser üretimlerini ve yurtdışındaki festival ve etkinliklere katılımlarını desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu’nun genişletilmesi için bir kaynak geliştirme galası düzenledi. 10 Ekim’de Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleşti.

İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Ömer Koç ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın katılımıyla gerçekleştirilen, oyuncu Halit Ergenç’in sunumuyla katkıda bulunduğu Istanbul Calling Gala Gecesi’nde dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı. Gece, Aşkın Nur Yengi’nin orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi.





İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gecede yaptığı konuşmada “Genç Sanatçı Fonu’nu, İKSV’nin 50. yılını kutladığımız 2022’de, genç sanatçıların üretimlerini destekleyecek uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kaynak yaratmak amacıyla oluşturduk. O zamandan bu yana geçen dört yılda fondan klasik ve güncel müzik, caz, sahne sanatları, güncel sanat, sinema ve edebiyat disiplinlerinde çalışan 150’ye yakın genç sanatçı yararlandı; sanatçıların yeni eserler üretmeleri ve uluslararası deneyimler kazanmaları için 560 bin avro tutarında kaynak aktardık. Genç sanatçıların bu olanaklarla neler başardıklarını görmek bize büyük gurur veriyor. Türkiye’nin geleceğinin, genç sanatçılarımızın ürettikleri yeni yapıtlarla, kurdukları uluslararası bağlarla ve hayata geçirdikleri yaratıcı fikirlerle parlayacağına gönülden inanıyoruz” diyerek önümüzdeki dönemde daha fazla genç sanatçıya ulaşmayı ve fonla desteklenen projelerin çeşitliliğini daha da artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Gala gecesi kapsamında düzenlenen ve Christie’s Uluslararası Direktörü Beatriz Ordovas’ın yönettiği destek yarışında, Erol Akyavaş, Burçak Bingöl, Tayfun Erdoğmuş, Mehmet Güleryüz, İhsan Cemal Karaburçak ve Azade Köker’in birer eseri yer aldı. Destek yarışında yer alan eserler Mirgün Akyavaş, Burçak Bingöl, Tayfun Erdoğmuş, Kerimcan Güleryüz, Agâh Karaburçak, Figen Karaburçak, Azade Köker ve Nathalie Mamboury Güleryüz tarafından bağışlandı. İKSV’nin Genç Sanatçı Fonu için kaynak geliştirme çalışmaları devam edecek ve 2015-2022 yılları arasında İKSV’nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenen Münir Ekonomi ile İKSV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi tarafından yapılan eser bağışları da önümüzdeki dönemde bu amaçla kullanılacak.