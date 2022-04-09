İKSV İstanbul 41. Film Festivali’nin açılış töreninde sürpriz konuklar

09 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Sinemaseverlerin en büyük beklentisidir İstanbul Film Festivali. Tabii ki nazar değmesin, çok uzun yıllar yapılsın. Hepimiz başından bu yana, tıpkı sahneye çıkan herkesin söylediği gibi günde iki üç film izleyerek dünya sinemasını izleme şansını bu festivalle yaşadık. Festivalin açılışı da sürprizler ve güzelliklerle oldu. Onur ödülleri sinema ve tiyatronun usta isimlerinden iki güzel kadına takdim edildi: Gülsen Tuncer ve Meral Çetinkaya’ya. Gülsen Tuncer’e büyük sürpriz, ödülünü eşi yönetmen Engin Ayça’nın vermesi oldu. Gülsen Tuncer, Engin Ayça’nın adı anons edildiğinde gerçek bir şaşkınlık yaşarken “Kedilerimizi de getirseydik bari” diye aile ortamına vurgu yaptı. Oyuncu Meral Çetinkaya’nın Güler Ökten’den ödülünü alırken “Konuşamıyorum” deyip cebinden ışıklı bir led çıkarıp boynuna dolaması ve ışıklı bir ağaca dönüşmesi ise salona sürpriz oldu. Meral Çetinkaya, bu esprisiyle hepimizi güldürdü.

FİLMİN KAHRAMANLARI

Bir başka sürpriz ise açılış filmi “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filminin gerçek kahramanları Rabiye Kurnaz’ın ve Alman avukatı Bernhard Docke ile filmin yönetmeni Andreas Dresen’in yanı sıra, bu rolüyle Berlin Film Festivali’nde En iyi performans ödülünü alan oyuncu Meltem Kaplan’ın katılmasıydı. Film, 5 yıl boyunca yargılanmadan ABD tarafından Guantanamo’da terör suçlusu olarak tutulan Murat Kurnaz’ın kurtarılma öyküsü. Filmi, adaleti tartışılır mahkemelerde yargılanıp müebbet hapse mahkûm edilmiş 15 Temmuz kurbanları öğrenci ve erleri düşünerek izledim ve çok etkilendim.

İSTANBUL BELGESELİ

Gecenin bir başka sürprizi ise İstanbul’u gezerken etkilenip bir kısa film yapan ve bunu tamamen tesadüfen festival direktörü Kerem Ayan’a gönderen Fransız sinemacı oldu. Filmi açılış gecesinde gösterilmek üzere davet edilince rüya görüyor gibi olmuş. İstanbul zaten, boğazı, vapurları, kedileri, rengârenk kozmopolit kalabalığı, karışık trafiği, simidi, balık ekmeği, köprüleri ile ilk gelen her yabancıyı büyülemiyor mu?!

YETİŞEBİLİRSENİZ

İKSV Film Festivali’nde 43 ülkeden 164 yönetmenin 157 film gösterilecek. Öğrencilere gündüz seansları 10 TL. Filmler, Beyoğlu, Nişantaşı ve Kadıköy’deki sinemalarda yapılacak. Ayrıca çeşitli sohbetler, atölyeler gibi çeşitli etkinlikler var. Filmlerinizi seçerken dikkatli olun. İlk film olarak Rus Ukrayna savaşını anlatan Ukrayna filmi Yansıma’yı seçmiştim. En fazla yarım saat izleyebildim, bir tür işkence pornosu! Savaş elbette acımasız ve korkunç ama uzun uzun işkence sahneleri göstermeden de bunu vermek mümkün. İyi seçimlerle iyi izlemeler herkese.

FESTİVALDE BUGÜN

- Atlas 1948: 11.00 Kutu, 13.30 Alcarras, 16.00 Bir Zamanlar Batıda, 19.00 Peter Von Kant, 21.30 Kör Karanlık.

- Beyoğlu Sineması: 11.00 Ev Ödevi, 13.30 Clara Sola, 16.00 Sevgili Thomas, 19.00 Süper Kahramanlar, 21.30 Bir Evlilik Hikâyesi.

- Pera Müzesi Oditoryumu: 11.00 Temel Frekanslar, 13.30 Vampir - Cuadecuc, 16.00 Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece.

- Cinewam City’s 3: 11.00 Kurtarıcı, 13.30 Yuni, 16.00 Duras Hakkında Her Şey, 19.00 Medusa, 21.30 İz Bırakmadan.

- Cinewam City’s 7: 11.00 Anais’in Aşkları, 13.30 Garip Ama Gerçek, 16.00 Gerda, 19.00 America Latina, 21.30 Sönmüş Hayaller.

- Kadıköy Sineması: 11.00 Kâbus, 13.30 Yansıma, 16.00 Elveda Leonora, 19.00 Donadona, 21.30 Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı.

- Sinematek/Sinemaevi: 11.00 Kırılgan, 13.30 Büyü Öyküleri, 16.00 Olga, 19.00 Kandisha, 21.30 Rodos Heykeli.