İKSV’den Paris Çağrısı
İKSV’nin Cité Internationale des Arts’ta 20 yıllığına kiraladığı Türkiye Atölyesi, farklı disiplinlerde çalışan sanatçılara üçer aylık dönemlerde Paris’te yaşama ve çalışma imkânı sunuyor. 2023 yılı için başvurular 26 Eylül’e kadar yapılabilecek.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Paris’in en köklü sanat kurumlarından Cité Internationale des Arts’ta 20 yıllığına kiraladığı Türkiye Atölyesi, farklı disiplinlerde çalışan sanatçılara üçer aylık dönemlerde Paris’te yaşama ve çalışma imkânı sunmaya devam ediyor.
Paris Cité Internationale des Arts misafir sanatçı programının Türkiye Atölyesi için 2023 yılı Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri başvuruları kabul edilmeye başlandı. Başvurular, görsel sanatlar alanında, deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan tüm sanatçılara açık. 2009 yılından bu yana Türkiye’den 43 sanatçıyı misafir eden Türkiye Atölyesi’ne katılmak isteyen sanatçıların başvurularını 26 Eylül 2022 saat 17.00’ye kadar çevrimiçi başvuru formunu kullanarak iletmesi gerekiyor.
YEDİ KİŞİLİK KURUL SEÇECEK
Programa davet edilecek sanatçılar, Çelenk Bafra, Özer Dicle, Selen Erkal, Bige Örer, Aslı Seven, Rüçhan Şahinoğlu ve Pelin Uran’dan oluşan yedi kişilik seçici kurul tarafından açık çağrı yöntemiyle belirlenecek. Seçici Kurul üyelerinin yapacağı ilk elemenin ardından ikinci aşamaya kalan sanatçılar, Seçici Kurul üyeleri ve İKSV ekibiyle sanat pratikleri ve Cité Internationale des Arts Türkiye Atölyesi’nde yapmak istedikleri projeleri konuşmak üzere İKSV binasına davet edilecek. Başvuruların sonuçları İKSV web sitesi (iksv.org) ve İKSV sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.
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