İlahi Komedya’dan Günümüze” Art Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:30

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:30

ArtONda Project tarafından organize edilen ve Prof. Nur Gökbulut’un proje koordinatörlüğünü yaptığı disiplinlerarası projede on sanatçının eserleri yer alırken sergi zamana ve insana dair bir eleştiri sunuyor.

Dünya Edebiyatı’nın zirvelerinden Dante’nin İlahi Komedya’sı, 1308’de yazmaya başladığı ve ölümünden hemen önce tamamladığı, Cehennem, Araf ve Cennet’e yolculuğun öyküsünü anlatan epik bir şiirdir. Dante’nin ölümünden önce tasarladığı bu bireysel ve hayali yolculuk, aslında insanın evrensel boyutta ve tüm inanç sistemlerinin felsefi temelinde olan varoluşun, dini, ahlaki, sosyal ve psikolojik öyküsünün simgesel ifadesidir. Pek çok sanatçıya ilham olurken, Cahit Sıtkı’ya da, “yaş otuz beş yolun yarısı eder / Dante gibi ortasındayız ömrün” dizelerini yazdıran İlahi Komedya’da bireysel gibi görünen bu sorgulama, aslında Ortaçağ’dan Rönesans’a geçiş sürecinin toplumsal eleştirisini sunar.

Bu proje, Cennet ve Cehennem kavramlarının geçerliliğini koruduğu, bireysel ve toplumsal anlamda varoluşun sorgulandığı çağdaş ve post-modern dünyada Araf’ı yaşayan insanlara dönüşüm sürecini, sanat aracılığıyla yeniden keşfettirmeyi amaçlayarak, İlahi Komedya’ya güncel bir gönderme yapmaktadır.

Sergide yer alan sanatçılar: Nur Gökbulut, Fikret Yıldız, Sibel Aktaş, Özge Gökbulut Özdemir, Hakan Dündar, Murat Havan, Doğan Karakılıç, Sena Eyiol, Volkan Coşkun ve Kemal Alparslan.

“İlahi Komedya’dan Günümüze” 23 Şubat 2025’e kadar ArtAnkara’da 2. Kat F07 standında görülebilir.