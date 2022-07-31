İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlandı

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İlhan İrem, son yolculuğuna imza sözü “ışık ve sevgiyle” uğurlandı. Usta sanatçının vasiyeti Türk bayrağına sarılı tabutuyla Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlenmesi ve Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti; tüm vasiyeti dün yerine getirildi.

AKM’deki tören tam saat 12.00’de başladı. Yaklaşık 800 kişilik tiyatro salonunu dolduran sevenleri, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Cenaze törenlerinde genellikle karşılaştığımız alkışların da ötesine geçildi. İlhan İrem için; en az 10 dakika alkışlar kesilmedi, kimse yerine oturmadı. Ardından ışıklar kapandı, “Olanlar Olmuş” şarkısının konser kaydı gösterildi, “Anlasana” şarkısı ise İrem’in fotoğraflarıyla birlikte dinlendi. İki şarkıyı da hep bir ağızdan söyledi tüm salon.

Törende sunuculuğu İrem’in dostlarından Erhan Konuk yaptı. Her konuşmacının da dile getirdiği gibi o da sanatçının ne kadar iyi bir insan olduğundan ve tevazusundan söz etti. Konuk, İlhan İrem’in eşine düşkünlüğüne vurgu yaparken salon Huren İrem’i de alkışladı. Törende İrem’in çoğu hayranı gözyaşlarını tutamadı.

(Huren İrem’e (solda) yakınları destek oldu.)



Tabutu salondan araca götürülene kadar yine gözyaşları ve alkışlarla takip edildi. İlhan İrem daha sonrasında Bebek Camisi’ndeki cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘İSTANBUL’A EMANET’

İlhan İrem için yapılan konuşmaların hepsinde belli sözcükler ön plana çıktı: “Cesurdu”, “Sözünü esirgemedi”, “Dik durdu”, “Öncüydü”, “Cumhuriyetçiydi”, “Atatürkçüydü”, “Muadili yoktu”... O konuşmalardan bazıları şöyle:

EKREM İMAMOĞLU (İBB Başkanı): Bugün, ne yazık ki yine bir değerimizi, sanatçımızı, İstanbulumuzun bir kıymetlisini, memleketimizin bir kıymetlisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten insanların aklına kazınan, duyguları yerleştiren, sözleriyle düşündüren çok özel bir sanatçı. Onun güzel ve özel sesi, sözlerinin yanı sıra, gerçekten insana huzur veren, düşündüren ve iyi hissettiren bir sesti. İlhan İrem’in yerini elde ederken hakkıyla elde ettiğini bize hissettiriyor. Yani hiçbir suni katkı yok; tümden doğallığıyla ve kendisinin hakkıyla elde ettiği bir yeri var. Sanatçılığının yanı sıra kişiliği, sanatçı duruşuyla herkesin kalbini kazanan bir insan. Keşke İlhan İrem gibi isimleri daha fazla görseydik de bugünleri görmeseydik. O artık İstanbul’a emanet.



(İlham İrem’in “sevecenler” diye seslendiği hayranları gözyaşlarını tutamadı.)



‘YOBAZLARA KARŞI...’

MURAT BEŞER (Müzik yazarı): Geçmişe dönüp şöyle bir baktığımızda acaba kaç tane İlhan İrem var? Gidenler kime benzer ya da İlhan İrem’e benzeyenler var mı diye bir şey sorduğumuzda sanırım yanıtlanması çok zor bir şey sormuş olurum. Tahmin ediyorum ki doğruya en yakın cevap da İlhan İrem’in muadilinin olmadığıdır... Önce 70’li yıllardaki pop şarkıları, sonra 80’li 90’lı yıllardaki konsept albümleri, yani senfonik rock’a kadar uzanan müziği... O bir öncüydü. Batı’da filizlenmiş olan ve bize daha sonra gelmiş olan müziği ilk çalanlardan, konsept albüm çıkartan ilk müzisyenlerden bir tanesiydi. Bu ülkede gerici ve yobazlara karşı laik Cumhuriyetten yanaydı. İlhan İrem’i poptan ve senfonik rock’a uzanan gizemli yolculuğunda gerçekten hiçbir seveni unutmayacak...

(Sanatçılar, siyasiler ve sevenleri törendeydi.)



‘DURUŞUNU BOZMADI’

MURAT MERİÇ (Müzik yazarı): Bir tek buna hazırlıklı değildim. Hep yanımızda oldu. 78’de Çanakkale’de konserinde görmüştüm onu. İlk aldığım plak da onun plağıydı. Küpe taktığı için TRT’ye çıkarılmadı, Eurovision’a şarkısı gitti ama kendisi götürülmedi. Ama duruşunu hiç bozmadı. Dik duruşundan taviz vermedi. Çevre ve barış hareketinde hep öndeydi. Bakıyorum salona, çok sevdiklerim burada. Hepimizi birleştiren bir orkestra şefi gibiydi İlhan İrem. Bir gün bir yerde buluşacağız nasılsa. Onu, o imza cümlesiyle uğurlamak istiyorum: Işık ve sevgiyle usta.

‘SAVAŞ VERDİ’