Yayınlanma: 21.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 04:00

Büyük bir Aydınlanma bilgesi, Aydınlanma’yı, “Aklını kullanma cesareti gösterme” olarak tarif etmişti. İşte İlhan Selçuk, bu Aydınlanmaya bu topraklarda bire bir uyan bir yazar, bir düşünür, bir toplumsal mücadele ve dayanışma insanıydı…

İlhan Selçuk, uluslaşma sürecini hâlâ tamamlamamış bir toplumda, aklıyla düşünüp kalbiyle yaşamayı önemsedi ve ona uygun olan bir biçimde toplumcu davranışın peşinden koştu.

İlhan Selçuk’u anarken içimizde hüzün ve acı var. Bu gönül kırıklığı, bir umutsuzluğa sürüklememeli bizi. Aksine, yeni bir bilenişe ve umut tazelemeye çağrı ile karşı karşıyayız. İlhan Selçuk aramızda olsaydı şimdi, o yeni başlangıcı hepimizden önce ve coşkuyla karşılardı. Çünkü bu ülkeye olan borcumuz, onun talihsizliklerini aşma azmimizle el ele vermeli… “Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil”in ötesinde insan olmanın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukla, toplum adına soylu bir ortaya koyuşu, “Yine ve yeniden dene, hep dene, yılmadan, bıkmadan usanmadan dene” ile tamamlamalıyız… Hacı Bektaş’ın engin hoşgörüsünün topraklarına emanet ettik İlhan Selçuk’u…. Onun ebedi mekânı, bizlere ilham ve güç vermeye devam ediyor… O, hâlâ bir yılmama ve aldanmama temsilcisi olarak yanı başımızda duruyor… Onca sahteliğin, illüzyonun olduğu yerde, İlhan Selçuk, bu “alicengiz oyunları”na kanmadı, ucuz numaralara pabuç bırakmadı. Çünkü o rotasını Cumhuriyet’in berrak ilkeleriyle yoğurmuş, o çizginin şaşmaz bir yolcusu olmuştu. İlhan Selçuk bizim yenilmez kılavuzumuzdu, külyutmazımızdı.



Turhan Selçuk, İlhan Selçuk ve Metin Peker 28.04.1997 - Ankara



İlhan Selçuk, bir düşünce adamı olarak nasıl toplumsal arayışların göbeğinde yer aldıysa aynı şekilde Turhan Selçuk da bu düşüncenin havasını hep soludu.

Derneğimizin kurucusu, karikatürümüze güçlü bir yön ve bellek kazandıran Turhan Selçuk’u da İlhan Selçuk ile birlikte anmanın kıvancını yaşıyoruz. İki Selçuk, meşgaleleri itibarıyla iki ayrı yönde ilerlese de gayeleri birdi: Modern olmuş bir ulus ve aklıyla düşünme cesaretine sahip bireyler. Türkiye’nin aydınları Selçuk’lar daima kalbimizde ve toplumumuzun ışıltılı geleceğinde yaşayacaklar, yaşamalılar…

Metin Peker - Karikatürcüler Derneği Başkanı