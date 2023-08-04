‘İmge.Mekan.İnsan: Yazgı Kardeşliği’ sergisi
KUN Art Space yeni sergisi “İmge.Mekan.İnsan: Yazgı Kardeşliği’’ Bodrum Osmanlı Tersanesi arazisinde bulunan kule galeride 15 Ağustos’a kadar görülebilecek.
Ahmet Rüstem-Hakan Sorar, Büşra Çeğil, Doğu Çankaya, Emre Bulut, Engin Gökten, Evren Erol, Jennifer İpekel, Selin Karataş ve Serap Özergin’in eserleri yer aldığı “İmge.Mekan.İnsan: Yazgı Kardeşliği’’, insan, insan ürünü mekânlar, sanatsal yaratımlar arasında gelişen, görünen ve görünmeyen bağlardan yola çıkıyor.
Kavramsal çerçevesini halka sanat projesi direktörü, küratör ve araştırmacı Dr. İpek Çankaya’nın yazdığı, sanat danışmanlığını ressam Tao Ulusoy’un yaptığı serginin başlığı bu üçlüyü birbirlerinin varlığını etkileyen, ortak bir yazgıyı paylaşan “kardeşler” üzerine kuruluyor.
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