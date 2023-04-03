İnşaat temeli kazısı yapılan alanda çeşitli figürlere sahip lahit bulundu
Afyonkarahisar'da yapılan bir bina temeli kazısında antik döneme ait üzerinde çeşitli figürlerin bulunduğu lahit bulundu. İnşaat çalışmalarının durdurulduğu bölgede arkeologlar başlattıkları hassas kazı ile lahidi gün yüzüne çıkarıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatı için temel kazılması sırası esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.
İhbardan sonra olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi.
Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologların yaptığı hassas kazı ile lahit gün yüzüne çıkarıldı.
İş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılan lahitin müze görevlileri ve polisin gözetiminde uygun bir alana götürüleceği, ardından hangi döneme ve kime ait olduğu konusunda inceleme yapılacağı belirtildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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