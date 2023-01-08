Büyükçekmece'de inşaat kazısı sırasında 'lahit' bulundu: Müteahhit ifade çağırıldı
İstanbul Büyükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu belirtilen mezar bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, inşaat çalışmaları da durduruldu.
Dizdariye Mahallesi Bankalar Caddesi’nde, önceki gün saat 16.00 sıralarında kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın, yeniden inşaatı için çalışma başlatıldı.
KEMİKLERE DE RASTLANDI
Çalışmalar sırasında tarihi mezara rastlandı. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR DURDURULDU
Ekipler, inşaat çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışmaları tamamen durdurdu. Proje sahibi ve müteahhit ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polisin konu ile ilgili çalışmaları sürerken, bulunan mezarın uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi.
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