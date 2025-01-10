"İnsanlar Mekanlar Nesneler” prömiyerini yaptı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 18:26

Güncelleme: 10.01.2025 - 18:26

Duncan McMillan’ın ödüllü oyunu “People Places and Things”den uyarlanan, Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerinde yer aldığı, İbrahim Çiçek rejisiyle perdelerini açan “İnsanlar Mekanlar Nesneler” oyunu ayakta alkışlandı.

Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla bağımlılık ve kimlik arayışını derinlemesine ele alıyor. Korkularının üstüne gidebilen, gerçekle yüzleşebilen ve kendini seven bir sürece adım atan Emma’nın bağımlıklarından kurtulma hikayesini anlatan oyunun sahne ve kostüm tasarımını Ceyda Balaban’ın üstleniyor. Oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi ise Taner Güngör’e ait.



Oyun sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek.