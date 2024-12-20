Institut français İstanbul’da açılan sergi farklı disiplinlerden üretimleri bir araya getiriyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Türkiye’de sürdürülebilirlik ve kültür sanat odaklı içerik ve projeler üreten PlumeMag platformunun hayata geçirdiği “Var Kalma Pratikleri” isimli kolektif sergi, bugün Institut français İstanbul’da açıldı.

Küratörlüğünü PlumeMag’in kurucusu ve sanat tarihçisi Bihter Ayyıldız ve platformun kültür-sanat editörü Emir Dereci’nin üstlendiği sergi, 25 Ocak 2025’e kadar ücretsiz bir biçimde ziyarete açık olacak. Sergi, sanatçı buluşmaları ve panellerle zenginleştirilerek izleyicilere interaktif bir deneyim sunacak.

Sergide birbirinden farklı disiplinlerde işler bir araya geliyor. Heykel, mekâna özgü yerleştirme, resim, video gibi alanlarda üretim yapan sanatçılar Bilal Yılmaz, Elçin Acun, Elif Büyüknohutçu, Ferhat Tunç, Fırat Engin, Özge Akdeniz, Osman Dinç, Şükran Moral ve Zeynep Beler’in işleri bir araya geliyor.

Sergi, antropolojik sürdürülebilirlik konusunu sorguluyor. Fransız düşünür Georges Didi-Huberman’ın “var kalma mücadelesi” olarak tanımladığı antropolojik kabiliyetin izlerini sürüyor. Sergi, katalog metninde şöyle anlatılıyor: “Var Kalma Pratikleri” sergisi, bir varoluş mücadelesi üzerine kurulu bir yolculuk. Yaşamın karmaşasında, güç mücadelesinin gölgesinde, birey olmak ne anlama geliyor? Toplumsal baskılar altında kendi sesini duyurmak, kimliğini korumak mümkün mü? Bu sorular, serginin merkezinde yer alıyor.