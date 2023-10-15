Invincible'ın 2. sezon fragmanı ve çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:08

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:08

En popüler süper kahraman dizilerinden biri olan "Invincible"ın heyecanla beklenen ikinci sezonu, New York Comic Con 2023'te tanıtıldı. 2. sezonun prömiyeri 3 Kasım'da yapılacak.

Yeni fragman, ana karakter Mark Grayson'ın babası Omni-Man gibi olma korkusu üzerinde yoğunlaşıyor. Ayrıca, ikinci sezonda yer alacak olan bazı karakterlere, özellikle Shapesmith ve farklı boyutlara erişebilen kötü adam Angstrom Levy'e odaklanıyor.

İlk dört bölüm, 3 Kasım'dan itibaren haftalık olarak Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Daha sonra, sezonun ortasında kısa bir ara verilecek ve ikinci dört bölüm 2024'ün başlarında yayınlanacak.

2. Sezon hakkında Prime Video tarafından paylaşılan bilgilere göre, hikaye şu şekilde özetleniyor: "Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley'nin çığır açan çizgi romanından uyarlanan hikaye, gezegendeki en güçlü süper kahramanlardan biri olan babası Omni-Man'in aksine, yaşıtları gibi olan 18 yaşındaki Mark Grayson'ın etrafında dönüyor. Birinci Sezonda Nolan'ın ihanetinden hala etkilenen Mark, bir dizi yeni tehdit ve zorlukla yüzleşirken hayatını yeniden inşa etmeye çalışıyor ve aynı zamanda farkında bile olmadan babası gibi olma korkusuyla mücadele ediyor."