"İran'ın Bob Dylan'ı" Mohsen Namjoo kimdir? Mohsen Namjoo'nun Türkiye konserleri ne zaman?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:26

Mohsen Namjoo 1976 yılında İran'da dünyaya geldi. Edebiyat ve müziğe olan ilgisi daha çocukluğunda başladı. Henüz yaşında iken babasını kaybedince annesi ve abileri onu müzik okuluna göndermeye karar verdi . e müzik eğitimine Tahran Üniversitesi'nde devam etmek için Tahran'a taşındı. Giriş sınavını kazanmak için bir enstrüman çalmayı bilmesi gerekiyordu. Malî durumu nedeni ile gücü ancak bir setar almaya yetmişti

Klasik, geleneksel İran müziği ile yakından ilgilendikten sonra denemelere başladı ve bu geleneksel müziği modern yöntemlerle birleştirip sentez yaptı. Bu çalışmaları bazı kesimler tarafından kabul görmedi ve çok sık zorluklarla ve engellemelerle karşı karşıya kaldı.

İran müziğini alışılmamış bir şekilde uygulaması ve şarkılarının değişik tarzı nedeni ile, üçüncü yılında üniversiteden atıldı. . 2000 yılından bu yana rock müzik ve caz onun için önemli hale geldi. Bu iki müzik türünü geleneksel İran müziği ile birleştirdi. 2006 yılında özel konserler vermeye başladı. Temmuz 2009 tarihinde Şems isimli bir şarkısında Kuran'dan alıntılar yaptığı ve İran yasalarına göre ayetlerin müzik eşliğinde söylenmesi yasak olduğu için Kur'an'ı karalama suçlaması ile beş yıl hapse mahkûm oldu.

2010 yılından bu yana ABD’de yaşayan Namjoo, Stanford Üniversitesinde müzik profesörü olarak da çalışmalarına devam ediyor.Namjoo, şimdiye kadar 17 albüm çıkardı.

Bugüne kadar iki kitap da kaleme alan sanatçı, 2022-2023 döneminde 4 yeni albüm yayınlamayı planlıyor.

MOHSEN NAMJOO'NUN TÜRKİYE KONSERLERİ NEREDE, NE ZAMAN?

İranlı sanatçı, Epifoni organizasyonu ile ilk olarak 2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Namjoo, daha sonra 3 Aralık Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 7 Aralık Ankara Congresium'da, 8 Aralık Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde ve son olarak 10 Aralık'ta Van Nur Tatar Spor Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak.