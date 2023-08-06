İranlı sanatçıların sergisi Kadıköy Sineması’nda

ABD’de yaşayan İranlı sanatçılar Esha Sadr ve Ramin Etemadi Bozorg, İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından düzenlenen protestolara geçen yıl üç farklı performansla destek olmuştu. O performansların fotoğraflarından oluşan bir sergi Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00
İranlı sanatçıların sergisi Kadıköy Sineması’nda
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MezopArt tarafından İlkay Bilgiç’in kürasyonu ile gerçekleşen sergi, 11 Ağustos’a kadar fuayede görülebilir.

Öte yandan sergiye eşlik eden bir kısa film saat 19.00’da ve ücretsiz olarak salonda izlenebilecek. 



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