İranlı sanatçıların sergisi Kadıköy Sineması’nda
ABD’de yaşayan İranlı sanatçılar Esha Sadr ve Ramin Etemadi Bozorg, İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından düzenlenen protestolara geçen yıl üç farklı performansla destek olmuştu. O performansların fotoğraflarından oluşan bir sergi Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor.
MezopArt tarafından İlkay Bilgiç’in kürasyonu ile gerçekleşen sergi, 11 Ağustos’a kadar fuayede görülebilir.
Öte yandan sergiye eşlik eden bir kısa film saat 19.00’da ve ücretsiz olarak salonda izlenebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı
- Ünlü YouTuber 32 yerinden bıçaklandı
- Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na telefon!
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Vali Gül'den 'Esenyurt' açıklaması
- Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?