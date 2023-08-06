İranlı sanatçıların sergisi Kadıköy Sineması’nda

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 04:46

MezopArt tarafından İlkay Bilgiç’in kürasyonu ile gerçekleşen sergi, 11 Ağustos’a kadar fuayede görülebilir.

Öte yandan sergiye eşlik eden bir kısa film saat 19.00’da ve ücretsiz olarak salonda izlenebilecek.



