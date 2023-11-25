İrkin Aktüze yaşamını yitirdi
Müzisyen ve müzikolog İrkin Aktüze 90 yaşında hayatını kaybetti.
Müziği Okumak (6 cilt), Müziği Anlamak - Ansiklopedik Müzik Sözlüğü kitaplarının yazarı, 1985 yılından beri Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin program kitapları için kaleme aldığı yazılarla sanatseverleri aydınlatan müzik yazarı İrkin Aktüze 90 yaşında hayata veda etti.
Aktüze'nin cenazesi, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camisi'nden öğle namazından sonra kaldırılacak.
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