İş Bankası Müzesi sergi ve kitabıyla İstanbul'u yaşatıyor

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:55

Güncelleme: 11.06.2024 - 15:55

Cumhuriyet'in 100. yılında açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM) ilk süreli sergisi "İstanbul’un Resmi"ni düzenlerken kitabını da yayımlayarak şehrin sanatla korunan yitirdiğimiz güzelliğini yaşatıyor.

Türkiye'nin iyi korunan en geniş özel koleksiyonlarından biri kabul edilen İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul peyzajlarından oluşan süreli sergi devam ederken İş Bankası Yayınları izleyicilerin sergideki eserleri yapıldıkları dönemi, sanatçılarını daha derinden tanımaları için RHM'nin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun kaleme aldığı İstanbul’un Resmi kitabını yayımladı.

İş Sanat koordinasyonunda Derya Önder editörlüğünde hazırlanan bu nadide kitabın eser fotoğrafları Hadiye Cangökçe, tasarımı Ulaş Eryavuz imzalarını taşıyor.

Kitapta koleksiyon’da yer alan aralarında Şeref Akdik, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, İbrahim Safi'nin de olduğu 341 adet İstanbul peyzajına yer veriliyor. Osmanlı ve Türk Resim Sanatı alanlarında Türkçe ve İngilizce kitapları olan mimar, sanat tarihçisi, yazar İrepoğlu kitabı tanıtırken; "Tablolarda öne çıkan iki duygu var, ilki ressamların şehre duyduğu sevgi ve aşk... İkincisi ise İstanbul’un ışığını yakalama ve resmetme isteği. Kitapta İstanbul’u sadece tablolarla değil fotoğraflar, filmler ve şiirlerle de anlatmaya çalıştım" diyor ve şehri bunca olağanüstü eserin aynasında yazmanın heyecanını paylaşıyor.