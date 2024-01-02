İş Bankası’nın yeni müzesi çocuklara ücretsiz
Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 29 Ekim’de ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 1940’lı yıllardan itibaren biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor.
Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 29 Ekim’de ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 1940’lı yıllardan itibaren biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor.
Mimari ruhu korunarak yenilenen binasında 2023 yılının sonuna kadar ücretsiz olarak açılan müze 2024’ün başından itibaren 12 yaş altı çocuklar, öğretmenleri eşliğinde Müze’yi ziyaret edecek okul grupları, gaziler, şehit ve gazilerin aileleri, engelliler ve refakatçileri ile İş Bankası mensupları için yine ücretsiz olacak.
Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2 bin 700 civarında eseri bulunan müze Pazartesi hariç her gün açık.
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