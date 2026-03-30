İş Sanat Anadolu Sergileri Amasra’da

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkiler, İş Sanat Anadolu Sergileri’nde sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Anadolu Sergileri’nin yeni seçkisi “Kıyıdan Bakmak”, 4-5 Nisan tarihlerinde İş Bankası Amasra Şubesi’nde ziyaret ediliyor.

Türk resminin farklı dönemlerde üretim yapan isimlerini bir araya getiren sergi, adeta bir atölyeye dönüşen kıyı şeridindeki tanıklıklardan süzülen manzaraları paylaşıyor. Sergide Halil Paşa, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Afife Ecevit, İbrahim Çallı ve Hulusi Mercan gibi önemli sanatçılarımızın, ağlarını toplayan balıkçıları, süzülen tekneleri ve sahil yaşamının gündelik akışını betimleyen eserleri izleyiciyle buluşuyor. İnsan ile deniz arasındaki köklü bağ, her bir ressamın fırçasında yeni bir yorum kazanıyor.

Tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlayan ve İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir deneyim yaratıyor.

İbrahim Çallı’nın eserlerini Denizli’nin Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat), Ege Havası (Edremit), Mavinin Sırları (İznik), Narenciye Mevsimi (Pozcu) ve Hayatın Renkleri (Lüleburgaz) gibi farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Proje, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda Ödülleri ve İstanbul Marketing Awards platformlarının farklı kategorilerinde ödüllere layık görüldü.