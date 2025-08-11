İş Sanat Anadolu Sergileri Gelibolu’daydı

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki deniz peyzajlarından derlenen “Mavinin İzinde” başlıklı seçki, Miralay Mustafa Kemal’in kumandanlığında kazanılan I. Anafartalar Muharebesi’nin 110. yıldönümünde İş Bankası Gelibolu Şubesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Çanakkale’de ressam olarak görev yapan Mehmet Ali Laga ve Gelibolu doğumlu Elif Naci’nin yanı sıra Hasan Vecih Bereketoğlu, İbrahim Safi, Adil Doğançay, Ercümend Kalmık ve Hikmet Onat gibi önemli sanatçıların yer aldığı serginin en özel parçası, Feyhaman Duran’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü mavi gözleri ve kararlı bakışlarıyla resmettiği “Kalpaklı Atatürk” portresi oldu.

KAPSAYICI BİR SANAT DENEYİMİ

Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri’nin özenle hazırlanan seçkileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.

Anadolu Sergileri’nin ilk durağı, İbrahim Çallı’nın eserlerinin sergilendiği Denizli’nin Çal ilçesi oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol ve Yalçın Gökçebağ’ın resimlerinden bir seçki ise Muğla’nın Milas ilçesinde sergilendi.

Ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Sergileri'nin bir sonraki etkinliği 23-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Bankası Kocatepe Şubesi'nde düzenlenecek.