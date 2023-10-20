İş Sanat Berna Türemen’in Retrospektif Sergisi’ni açtı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Berna Türemen, ilk ödülünü Ankara Kadın Sanatçılar Derneği’nden 1975 yılında alan, ilk kişisel sergisini 1976’da İstanbul’da Melda Kaptana Sanat Galerisi’nde açtı. Eserleri yurtiçinde ve yurtdışında özel koleksiyonlarda, aralarında Ürdün-Amman, Bulgaristan Gabrova, İzmir DYO, IMUCA- İstanbul, Ankara Devlet Resim Heykel, İstanbul Modern, Eskişehir Anadolu’nun da bulunduğu birçok müzede sergilenen Berna Türemen, 1965 yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirdi. Pek çok karma sergiye katılan, 56 kişisel temalı sergi açan Berna Türemen, günlük tutarcasına yaşadığı gerçekleri görsel sanatların farklı teknikleriyle ifade eden bir ressam. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin kuruluşunda rahmetli eşi “mavinin ressamı” Ali İsmail Türemen ile de büyük hizmetler veren sanatçı, taş baskı ve seramiklerini yaptığı, üç sergi açtığı bu şehre kedi temalı eserlerini ve 50 yıllık kedi koleksiyonunu bağışladı. Bu maddi ve manevi değeri büyük bağış Eskişehir’de açılan Berna Türemen Kedi Sanat Evi’nde sergileniyor.

ÖZEL KOLEKSİYON

Berna Türemen yağlıboya, suluboya, desen, seramik, kolaj, gravürlerinin yer aldığı bu serginin önemi ve içeriğini şu sözlerle ifade etti: “Bu sergide kadın temalı bütün işlerimden örnekler ve aralarında Füreya, Bedia Muvahhit, Çiğdem Simavi, Güven Turan portrelerinin de olduğu ‘Dostlarım Dizisi’nden eserler bir arada sergileniyor. Açtığım her sergiden üç dört eser ayırmıştım. Kadın Eserleri Kütüphanesi’ne bağışladığım eserler, müze ve özel koleksiyonlardan gelen eserler de var. Retrospektif sergim, okulda 1964’de yaptığım resimlerle başlıyor. Kadın temalı tablolar, köydeki kadınlarla başlıyor, sonra kasabaya, oradan kente göç eden kadınlardan çalışan kadınlara, oradan da güzelliği özgürlük zanneden ‘Turkuvaz Maskeli Kadınlar’, ‘Çakma Melekler’ dizilerine uzanıyor. Önce tavuk sonra kedilerin eşlik ettiği kadınların değişmeyen yazgısını ifade eden ‘Yumruğu Tepemde’, ‘Saçlarımı Yoldular’ gibi tabloların olduğu ‘Tepemde’ dizisi, ‘Ölümü Bekleyen Kadınla’ dizisi ve bu yaz yaptığım son işlerimin olduğu ‘Benim bedenim, benim kefenim’ ile bu sergileme bitiyor. Emre Zeytinoğlu’nun hazırladığı kapsamlı bir katalog da sergiye eşlik edecek.” Türemen’in Retrospektif Sergisi 18 Aralık’a dek Kibele Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.