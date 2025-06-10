İş Sanat'ta ücretsiz çocuk atölyeleri başlıyor 

İş Sanat, minik sanatseverleri heykelin büyüsüyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan yaratıcı sanat atölyeleri Levent’teki Kibele Sanat Galerisi’nde başlıyor.





Heykel sanatçısı ve akademisyen Prof. Rahmi Aksungur’un Retrospektif sergisine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi’ndeki ücretsiz atölyeler, 14 ve 21 Haziran Cumartesi günleri düzenlenecek. Çocuklar, sergiyi bir rehber eşliğinde gezecek, heykel sanatındaki malzeme çeşitliliğini konuşacak ve sanat eserleriyle mekân arasındaki ilişkiyi sorgulayacaklar. Öğretici bir deneyim sunan bu gezinin ardından çocuklar, hayal güçlerinden ve inceledikleri eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacaklar.





Atölye programı ve içerikleri ise şöyle:

ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRELİM: ÇOCUKLARLA TASARIM ATÖLYESİ

14 Haziran Cumartesi, 11.00 (6-9 yaş grubu), 21 Haziran Cumartesi, 12.00 (8-12 yaş grubu)

RAHMİ AKSUNGUR’DAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

14 Haziran Cumartesi, 13.30 (8-12 yaş grubu), 21 Haziran Cumartesi, 15.00 (6-9 yaş grubu)

BİLMECELERLE HEYKEL AVI

14 Haziran Cumartesi, 15.30 / Yaş grubu: 4-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde düzenlenen ücretsiz çocuk atölyelerine kayıtlar İş Sanat'ın internet sitesi üzerinden yapılabilir.