İş Sanat'ta yeni sezon başlıyor!

İş Sanat, 26. sezonunu 24 Eylül Çarşamba akşamı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Yapılan toplantıda sonbaharla birlikte sanatsal etkinliklerin sıklaştığını söyleyen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yaz boyunca Anadolu Sergileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ve Anadolu Sergileri kapsamında 27-28 Eylül'de Antakya'da, gelecek ay ise Mardin'de sanatseverlerle buluşacaklarını belirtti. Üreten, "Sanatla buluşturduğumuz kitleyi genişletmek, kapsayıcılığı arttırmak uzun zamandır en önemli hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı.

İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç

Gecede 26.sezona dair ayrıntıları paylaşan Sanat Yönetmeni Defne Turaç, “Yeni sezon programımızda her sene olduğu gibi yine izleyicilerimize çeşitliliği ve derinliği birlikte sunmaya çalıştık. Sezon boyunca klasik müziğin yanı sıra caz ve dünya müziğinden seçkin isimler, Grammy ödüllü müzisyenler, Parlayan Yıldızlarımız ve İş Sanat için özel tasarlanan yerli prodüksiyonlarla dolu bir programı sanatseverlerle buluşturacağız” dedi ve sezon boyunca sürpriz konserleri duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

GRAMMY ÖDÜLLÜ MÜZİSYENLER, ÖZEL PROJELER...

Yeni sezon programına çellist Pablo Ferrandez ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın 4 Kasım Salı akşamı vereceği konserle başlayan İş Sanat, bu sezonda cazın yaşayan efsanesi Stanley Clarke’dan opera dünyasının başarılı ismi Elena Stikhina’ya, Grammy ödüllü Kremerata Baltica’dan ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na dünyaca ünlü, ödüllü sanatçı ve orkestraların yanı sıra Rita Payes gibi yeni keşifler ile Radyo Günleri ve B’aşka Şarkılar gibi özgün yerli projeleri sanatseverlerle buluşturacak.

26. Sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilir.

YENİ SEZON PROGRAMI

4 Kasım Salı - Açılış Konseri: Pablo Ferrandez & Tekfen Filarmoni Orkestrası

11 Kasım - Sait Faik Hikâye Dinletisi

15-16 Kasım - Pat Pat Patara (Çocuk)

21 Kasım Cuma - Stanley Clarke

27 Kasım Perşembe - Canan Başkaya ile “Radyo Günleri”

11 Aralık Perşembe - Cem Adrian İş Sanat Özel Konseri

18 Aralık Perşembe- Ana Moura ile Fado Akşamı

6 Ocak 2026 - İş Sanat Yeni Yıl Konseri: Elena Stikhina

21 Ocak 2026 - Göksel’den B’Aşka Şarkılar

19 Şubat 2026 - Kremerata Baltica & Lucas Debargue

13 Mart 2026-Jakub Józef Orliński & Il Pomo d’Oro

2 Nisan 2026- Gilles Apap & Camerata Zürich

16 Nisan 2026- Ivan “Melon” Lewis ile The Cuban Swing Express