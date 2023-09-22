İş Sanat yeni sezon programını açıkladı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:58

Güncelleme: 22.09.2023 - 18:00

İş Sanat, yeni sezonunu dün yaptığı bir basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Yeni konser sezonumuza Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlamanın coşkusuyla başlıyoruz. 2 Kasım’da değerli sanatçımız Murat Karahan’ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde salonumuzda gerçekleştireceği 100. Yıl Gala konserini tüm hayranları gibi biz de heyecanla bekliyoruz. Bir taraftan İstanbul ve Ankara’daki müzelerimizde devam eden Yaşasın Cumhuriyet sergimizin gördüğü yoğun ilginin, diğer taraftan 29 Ekim’de Beyoğlu’nda ziyarete açılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin mutluluğuyla bizim için unutulmaz bir sezona başlıyoruz” dedi.



'SANATIN ULAŞILABİLİR OLMASI MİSYONUMUZ'



Konuşmasına geçen sezonun konser ve etkinliklerini anlatarak başlayan Sanat Yönetmeni Defne Turaç sözlerini “Bugün burada konser salonumuzun yeni programını anlatmak üzere karşınızdayım. Ancak İş Sanat’ta uzun bir süredir, sezonun hiç bitmediğini hatırlatmak isterim. Her yıl etkinlik mekânlarımızı çeşitlendirerek, yaz – kış daha fazla seyirciye ulaşmak hedefiyle çalışıyoruz. Sanatın ulaşılabilir olması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir misyonumuz da bu. Cuma İş Çıkışı konserlerimiz, Antik Sahne ismini verdiğimiz etkinliklerimizle ve YouTube kanalımızda sürdürdüğümüz yayınlarımızla İstanbul dışındaki sanatseverlerin de karşısındayız” diye sürdürdü.

'SAHNE HAZIR'

Konuşmasında her tarzdan seyircinin ilgisini çekecek olan etkinliklere yer verdiklerini belirten Turaç, sezon etkinlikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

'Sahne hazır' sloganıyla öne çıkan ve Kasım ayından Haziran ayına kadar sürecek olan sezonda İş Sanat pek çok yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

İş Sanat sahnesinin klasik konserlerine Requiem for a Dream filminin müzikleriyle hafızalara kazınan Kronos Quartet’ten keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman’a, klasik müzik sahnesinin önemli virtüözlerinden Giuliano Carmignola’dan 2019 yılı Queen Elisabeth Keman Yarışması birincilik ödülünün sahibi Timothy Chooi’ye önemli isimler konuk oluyor.

Caz ve dünya müziğinin yıldızları Luz Casal ve Cécile McLorin Salvant da konser programında yer alıyor. Parlayan Yıldızlar’ın genç isimlerinden şiir dinletilerine, türkülerden viyana valslerine uzanan renkli sezon programına İş Sanat'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.





