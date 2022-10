İş Sanat'tan Frank Sinatra gecesi

18 Ekim 2022 Salı, 00:57

24 Kasım'da İş Kuleleri'nde Frank Sinatra'yı anma gecesi düzenleniyor. İş- Sanat'ın düzenlediği "Simply Sinatra" konserinde solistler Stephen Triffitt ve Katie Birtill sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirecek. İşte etkinlik öncesi unutulmayan sanatçının yaşam öyküsü...

Frank Sinatra, 12 Aralık 1915 yılında Hoboken'de doğdu. Sinema oyuncusu olarak da büyük başarı kazanan Amerikalı popüler bir şarkıcıydı.

Şarkı söylemeye 1935 yılında başladı. 8 Eylül 1935 tarihinde The Hoboken Four adlı toplulukla amatör bir yarışmada birinci oldu. 1939’da bir kafede çalıştığı sırada Harry James’in ilgisini çekerek onun topluluğuna katıldı. Aynı yılın temmuz ayında bu topluluğun eşliğinde söylediği “From the Bottom of My Heart” şarkısıyla ilk plağını yaptı. 1940-1942 yılları arasında Tommy Dorsey Orkestrası’yla çalıştı. 31 Aralık 1942’de New York arasında “Your Hit Parade” adlı radyo programında solo şarkıcı olarak söylediği şarkılarla ülke çapında ünlendi.

Sinatra sinemadaki ilk önemli rolünü “Higher and Higher” filminde oynadı. 1940'lar boyunca çeşitli müzikal filmlerde rol aldı. 1953'te From Here Eternity’de şarkı söylemeden canlandırdığı Angelo Maggio rolüyle en iyi yardımcı oyuncu Oscar’ını kazandı. Bu başarısının ardından çeşitli rolleri canlandıran bir oyuncu olarak sinemadaki konumunu pekiştirdi. İlerlemiş yaşına rağmen 1990'lı yıllarda hala konser vermekteydi. 1998 yılında ise ABD’nin Los Angeles şehrinde öldü.

Sinatra'nın mafya ile bağlantıları olduğu, hatta The Godfather serisindeki Johnny Fontane karakterinin de Sinatra'yı temsil ettiği iddia edilir.