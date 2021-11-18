İş Sanat'tan Nâzım Hikmet şiir dinletisi

18 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

İş Sanat’ın ilk edebiyat etkinliği, “Denize Dönmek İstiyorum” başlıklı Nâzım Hikmet şiir dinletisi 22 Kasım’da saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.



“Denize Dönmek İstiyorum” başlıklı Nâzım Hikmet’in şiirlerinden kronolojik sıra gözetilerek derlenen dinletide Vedat Sakman, şairin şiirlerinden bu gösteriye özel bestelediği şarkıların yanı sıra kendi şarkılarını da seslendirecek.

Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.