Isabelle Huppert Selanik Film Festivali'nin onur konuğu

Etkinliğin onur konuğu Fransız sinema ve tiyatro oyuncusu Isabelle Huppert Selanik’e gelip filmlerinin ön gösterimlerine, ustalık sınıfına, söyleşilere katılacak. Altın İskender Onur Ödülü verilecek aktrisin festivalde 15 filmi izleyiciyle buluşacak.

120’den fazla filmde rol alan Huppert, Michael Haneke, Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, Benoit Jacquot, Jean-Luc Godard, Claire Denis, André Téchiné, Claude Sautet, François Ozon, Olivier Assayas,Taviani Kardeşler, Andrzej Wajda, Marcı Bellocchio, Paul Verhoeven, Marco Ferreri, Hal Hartley, Hong Sang-soo gibi seçkin yönetmenlerle birlikte çalıştı.

4 Kasım’da Isabelle Huppert, ünlü Yunanlı yazar Ersi Sotiropoulou’nun moderatörlüğünde sinema ve tiyatro arasındaki oyunculuk tekniklerindeki benzerlik ve farkılıkları ele alan ‘Ekran’dan Sahne’ye’ başlıklı, halka açık geniş kapsamlı bir ustalık sınıfı yapacak.

Marc Fitoussi’nin yönettiği komedi Copacabana’da (2010) kendisi gibi oyuncu olan kızı Lolita Chammah’la birlikte filmin gösterimine katılacak.

Copacabana

Isabelle Huppert’in festivalde gösterilecek filmi The Richest Woman in the World'de (2025), Fransa’daki en ünlü politik skandal Bettencourt Olay’ından esinlenerek Thierry Klifa’nın çektiği politik dramda aktris Marianne Farrère rolünde ışıldıyor. Politik liderlerin kirli çamaşırlarını, yozlaşmayı, para, sanat ve politikanın çürümesini gözler önüne seriyor.

The Richest Woman in the World

Sidonie in Japan (Elise Girard/2023), Frankie (Ira Sachs/2019), Elle (Paul Verhoeven/2016), Valley of Love (Gillaume Nicloux/2015), Louder Than Bombs (Joachim Trier/ 2015), White Material (Claire Denis/2009), 8 Women (François Ozon/ 2002), The Piano Teacher (Michael Haneke/ 2001), A Judgement in Stone (Claude Chabrol/1995), Amateur (Hal Hartley/1994), Story of Women (Claude Chabrol/1988), The Trout (Joseph Losey/1982), Heaven’s Gate (Michael Cimino/1980) oyuncunun etkinlikte gösterilecek diğer filmeri.

Elle

White Material

8 Women

The Piano Teacher

A Judgement in Stone

Amateur

Story of Women

The Trout

Heaven’s Gate

YORGOS TSEMBEROPOULOS’A SAYGI

Yorgos Tsemberopoulos

Festival Yunan sinemasının en sevilen yönetmenlerinden biri olan Yorgos Tsemberopoulos’a sinema sanatına yaptığı katkılardan ve izleyici rekoru kıran filmler yaptığı için Altın İskender Onur Ödülü verecek. Yönetmen yapacağı ustalık sınıfında sanatının sırlarını açıklayacak. Yunan sinemasının en ikonik çalışmalarından Take Care (1990) izleyiciyle buluşacak.

Take Care

‘Festivalden ödül almak benim için büyük bir onur. Selanik kentinde yaşamım süresince çok mutlu zamanlarım oldu. Burası cömert ve verici bir kent ,içinde beş duyuyu barındırıyor. Altıncısını da ben ekleyeyim, deniz kenarında yalnız yapılan bir yürüyüş. Bu şehri, festivali ve Selanik halkını seviyorum. Olağanüstü festival ekibiyle işbirliği yaptık, ödül benim için çok anlamlı’ diyen Yorgos Tsemberopoulos’un filmlerinde geçmişe duyulan tutkular, arzular, Yunanistan’ın değişen yüzü anlatılıyor. Yönetmen, senarist, yapımcı olan Tsemberopoulos’un son filmi Stelios Yunanistan’da en iyi iş yapan film oldu. Yunanlı şarkıcı Stelios Kazancadikis’in yaşamını anlatan Stelios Türkiye’de de gösterime girdi ve beğenildi.

Stelios

Los Angeles’ta Amerikan Film Enstitüsü’nde sinema okuyan yönetmen altı yıl süresince belgeseller, kısa filmler, tiyatro yapımları çekti. Filmlerde oyunculuk, yönetmen yardımcılığı yaptı.

Etkinlikte Tsemberopoulos’un Megara, Sudden Love, Take Care, Back Door, The Enemy Within, ve Stelios filmleri gösterilecek. Megara belgeseli (1974) insan ve toprak arasındaki güçlü bağlantıyı betimler. Son elli yılın en önemli Yunan belgesellerinden biri olan Megara, Yunanistan’da ekoloji kavramının bilinmediği bir zamanda gerçekleştirildi. Megara halkının Cunta ile mücadelesini, geniş bir çiftlik alanının petrol rafinerisine çevrilmemesi için yapılan savaşı irdeler. Çiftçiler, 1973’te Atina Politeknik öğrencileriyle birleşip Askeri Cunta’yı protesto ederler.

Megara

Sudden Love

Back Door

The Enemy Within