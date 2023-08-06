İşaret diliyle konser

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 04:53

Ayrıca sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu akşam Adamlar ile sona erecek.