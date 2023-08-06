İşaret diliyle konser
Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde, 4 Ağustos akşamı sahne alan Simge Sağın’ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı.
Ayrıca sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu akşam Adamlar ile sona erecek.
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