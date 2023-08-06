İşaret diliyle konser

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde, 4 Ağustos akşamı sahne alan Simge Sağın’ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00
İşaret diliyle konser
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Ayrıca sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu akşam Adamlar ile sona erecek.


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