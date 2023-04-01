‘İşçilerin Haziranı’ bugün gösteriliyor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Cihangir Köse’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Nesrin Uçar yardımcı yönetmen olarak yer aldı.

Zafer Aydın’ın senaryosunu yazdığı, Ayşe Lebriz Berkem’in seslendirdiği, Erdal Güney’in müziğini yaptığı belgesele Mustafa Bilgin çizimleriyle, Fahrettin Engin Erdoğan da canlandırma sahnelerinin çekim ve kurgusuyla katıldı.

Film 1970 yılında, Türkiye’nin sosyal ve siyasal tarihine damga vurmuş, iz bırakmış, toplumun çeşitli kesimlerinde sarsıcı etkiler yaratmış 15-16 Haziran işçi direnişini konu ediyor.

