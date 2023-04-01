‘İşçilerin Haziranı’ bugün gösteriliyor
Zafer Aydın’ın 2020 yılında Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanan “İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran” adlı kitabından yola çıkılarak bir belgesel film hazırlandı. Film, bugün saat 14.00’te Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.
Cihangir Köse’nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Nesrin Uçar yardımcı yönetmen olarak yer aldı.
Zafer Aydın’ın senaryosunu yazdığı, Ayşe Lebriz Berkem’in seslendirdiği, Erdal Güney’in müziğini yaptığı belgesele Mustafa Bilgin çizimleriyle, Fahrettin Engin Erdoğan da canlandırma sahnelerinin çekim ve kurgusuyla katıldı.
Film 1970 yılında, Türkiye’nin sosyal ve siyasal tarihine damga vurmuş, iz bırakmış, toplumun çeşitli kesimlerinde sarsıcı etkiler yaratmış 15-16 Haziran işçi direnişini konu ediyor.
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