ISFF Kısa Film ve Belgesel Finalistleri açıklandı

Bu yıl ikinci kez spor ve sinemayı aynı çatı altında buluşturacak İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali (ISFF), 26–29 Mart tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekanlarında düzenlenecek. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın öncülüğünde hayata geçirilen festival kapsamında düzenlenecek Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Film yarışmalarının finalistleri açıklandı.

KİMLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA HİKÂYELERİ

Kurmaca kısa film seçkisi, sporun bireysel mücadelelerden toplumsal baskılara, kimlik arayışından dayanışmaya uzanan çok katmanlı anlatılarını bir araya getiriyor. Farklı coğrafyalardan gelen yapımlar, sporun yalnızca fiziksel bir rekabet değil, aynı zamanda kişisel ve toplumsal dönüşüm alanı olduğunu hatırlatıyor.

Festival seçkisinde;

Amir Zargara’nın yönettiği Kanada yapımı A Good Day Will Come,

Yönetmen koltuğunda Jose Andy Salanio Sales’in oturduğu Filipinler yapımı G!,

Ilia ten Böhmer’in yönetmenliğinde Hollanda yapımı Inundation,

Francesco Baldini ve Silvia Zennaro yönetmenliğinde İtalya yapımı JAI,

Massimiliano Pacifico imzalı The Champion’s Mural,

İngiltere yapımı The Fight,

ABD yapımı Untouchable filmleri yer alıyor.

BELGESEL SEÇKİSİNDE SPORUN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ

Belgesel film seçkisi ise sporun yalnızca fiziksel bir mücadele olmadığını; kimlik, aidiyet, dayanıklılık ve dönüşüm alanı olduğunu farklı coğrafyalardan çarpıcı hikayelerle ortaya koyuyor. Seçkide kapsamında gösterilecek filmler arasında,

Türkiye yapımı, Cem Güzel yönetmenliğindeki Abstract,

Ben Knight ve Berne Broudy’nin yönetmenliğinde ABD yapımı Best Day Ever,

Roser Corella ve Stefano Obino imzalı Kickoff,

Fransa yapımı Run Again,

Litvanya yapımı Sandra: The Drift Queen,

Brezilya yapımı Tainá,

İtalya ve Senegal ortak yapımı The Madmen Coach,

Uruguay yapımı Una Familia Olímpica, yer alıyor.

SPORUN ÖTESİNDE

Festival kapsamında gösterilecek kısa ve belgesel filmler; farklı coğrafyalardan gelen anlatıları, özgün bakış açıları ve çağdaş sinema diliyle izleyiciyle buluşturacak. Programda yer alan yapımlar, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını; hafıza, mücadele, kimlik ve insan hikâyeleri üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor. Gösterimler, söyleşiler ve festival programına dair tüm detaylar için sinemaseverler www.isff.com.tr adresini ziyaret edebilir.